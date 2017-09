Van der Laan schrijft afscheidsbrief aan Amsterdammers: Vaarwel

‘Ze lachten me uit toen ik de 50PlusBeurs begon’

17:19 In al die jaren dat hij de 50PlusBeurs organiseert, zag oprichter Alexander van de Kerkhof (55) het imago van de iets oudere Nederlander enorm veranderen. ,,Toen ik in 1993 begon, was het onuitgesproken gevoel over de doelgroep: oud, gebrekkig, zuinig. En nu? Nu worden vijftigplussers gezien als kritische consumenten die volop in het leven staan en maar al te graag geld uitgeven aan de mooie dingen des levens.’’