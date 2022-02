Van duivenclub naar duister netwerk: wie schoot duivenmelker Henk drie keer in zijn borst?

PodcastserieNog even koffie drinken, Lingo kijken en daarna op de fiets naar de wekelijkse kaartavond. Dat was de bedoeling van Henk Gerritsen op maandagavond 30 maart 1998. Maar hij verliet zijn boerderij in de buurt van Apeldoorn in een lijkwagen, met drie kogels in zijn borst.

De podcast ‘De moord op de Duivenmelker’ van deze site werpt nieuw licht op de zaak. ,,Het is een zaak die ik nooit ben vergeten”, zegt Henk Bril. Hij is nu de bestuurder van GGD Gelderland-Midden, maar was in 1998 de leider van het moordonderzoek. ,,Ik heb altijd de hoop gehouden dat er ooit iemand in de duivenwereld zou gaan praten.”

In de zesdelige podcastserie ‘De moord op de Duivenmelker’ wordt stap voor stap ontrafeld wat er die bewuste maandagavond gebeurd kan zijn. De zoektocht begint in de lokale duivenclub en eindigt in een duister netwerk waar misdadigers met een stevig crimineel verleden deel van uit maken.

De 65-jarige Gerritsen uit Wenum Wiesel, net boven Apeldoorn, was een duivenmelker in hart en nieren. Een grootschalige fraudezaak in de duivensport werd door Gerritsen persoonlijk aan het licht gebracht. Hij wilde de sport zuiver houden en ontdekte dat twee broers die al jarenlang het prijzengeld van alle wedstrijden in het land wonnen, fraudeerden met hun klok.

Volledig scherm Henk Gerritsen. © Rob Voss

De moord

Op maandagavond 30 maart, de avond van de moord, is het buurman Theo Meuleman die onrustig wordt als Henk te laat is voor de wekelijkse kaartafspraak. Hij belt de bij Gerritsen inwonende vriend Kees en vraagt hem polshoogte te nemen. Die ziet zijn huisgenoot dood op de grond in de slaapkamer liggen. Als de dokter na twee uur arriveert draaien ze Gerritsen om en zien ze tot hun verbazing drie kogelgaten in zijn borstkas.

De politie tuigt diezelfde avond nog een groot team op en begint onmiddellijk met het verhoren van mensen uit de naaste omgeving van Gerritsen. Er worden zeker vijfhonderd mensen gehoord, de politie steekt er duizenden manuren in. Er worden verdachten aangehouden, en weer vrijgelaten. In 2012 en 2017 wordt nogmaals om de hulp van het publiek gevraagd, maar het is tevergeefs.

‘Politie tast in wereld van onbekende personen’, kopt dagblad de Stentor in de weken na de moord. En zo voelt het tijdens het maken van de zesdelige podcastserie ‘de Moord op de Duivenmelker’ ook. Een wereld van onbekende personen. Van oudere mannen die zo gepassioneerd zijn over hun sport dat jaloezie, egoïsme, verraad en afgunst overheersen. Of zoals Gerritsen het in een interview vlak voor zijn dood zei: ,,Het hele gebeuren rondom de sport heen, het randgebeuren, dat komt me nu wel eens de strot uit.”

