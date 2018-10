Van echte rechtsorde was kort na de oorlog geen sprake

Strafzaak Jos Brech op 12 december voor de rechter

26 oktober Het is nog niet zeker of hij er zelf bij is, maar op 12 december vindt in Maastricht de pro-formazitting plaats in de strafzaak tegen Jos Brech. De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen in 1998, is niet verplicht aanwezig te zijn bij deze zitting.