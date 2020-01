Van moord op Wiersum verdachte Giërmo B. eerder veroordeeld voor gewelddadige overvallen

B. wordt verdacht van ‘moord in vereniging’. Volgens het Openbaar Ministerie is B. degene die mogelijk een of meer schoten op de advocaat heeft afgevuurd. Het gaat om de man die begin oktober werd opgepakt door een arrestatieteam in Amsterdam. Die arrestatie vond plaats in een woning.

Giërmo B. is geen onbekende van de politie. In 2013 stond hij terecht voor twee overvallen die hij en een kameraad een jaar eerder hadden gepleegd op Willie het Verfboertje in Woudenberg en op een echtpaar in Tienhoven. De slachtoffers bij beide overvallen werden bedreigd en vastgebonden. Eigenaar Willie van Dreumel van Willie het Verfboertje werd bovendien in zijn been gestoken toen hij zich verzette tegen de overvallers. De daders gingen er vandoor met tienduizenden euro’s en sieraden.

Tegen B. en zijn metgezel werd toen acht jaar cel geëist. De rechtbank Utrecht maakte er zes en zeven jaar cel van. Na hoger beroep werden de twee aan het eind van 2013 veroordeeld tot zeven jaar cel.

Jaren later heeft Giërmo B. ook nog in Lelystad terecht gestaan voor het in bezit hebben van te grote hoeveelheden softdrugs. Onduidelijk is of dat gebeurde tijdens het uitzitten van de eerdere celstraf voor de gewelddadige overvallen.

Neef

Naar verluidt zit ook een neef van de vorige maand in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi vast voor de schokkende moord. Naar Taghi wordt gewezen als opdrachtgever.

De zitting woensdag 15 januari is in de extra beveiligde locatie Bunker in Amsterdam. Het gaat om een voorbereidende zitting, wanneer de zaak inhoudelijk dient is nog onduidelijk.

Wiersum werd op 18 september op straat doodgeschoten. Hij stond kroongetuige Nabil B. bij in het grote liquidatieproces Marengo, waarin Taghi hoofdverdachte is.