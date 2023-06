Van roggen aaien naar kaaimannen scannen: dierentuinen en aquaria gaan met hun tijd mee

Is de tijd van gewoon wat rondkijken in de dierentuin voorbij? Sea Life Scheveningen lanceerde als eerste Nederlandse aquarium een app waarmee bezoekers de vissen kunnen scannen. De technologie is nog volop in ontwikkeling, maar in de nabije toekomst zijn de scan-apps niet weg te denken in dierentuinen én wetenschappelijk onderzoek. ,,Zo betrek je mensen erbij zonder de dieren te belasten.”