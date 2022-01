Van songfestivalsensatie naar helemaal kapot: het bizarre jaar van Stefania (19)

Het Eurovisie Songfestival was natuurlijk hét hoogtepunt. Eerder deed de Utrechtse Stefania al in Nederland mee aan de junior-editie, dit jaar mocht ze in de versie voor volwassen uitkomen voor haar moederland Griekenland. Daar zong ze het land voor het eerst in negen jaar de top 10 in.



,,Wat ik daarna allemaal in Nederland en in Griekenland heb mogen doen... Optreden bij Beau, gevraagd worden voor een groot songfestivalfeest in de Ziggo Dome. Een grote show presenteren in Griekenland, daar ook op mogen treden. Het Songfestival heeft mij echt dingen gebracht.”