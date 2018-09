Van verkrachting beschuldigde militair in de tegenaanval

Ooit droeg Goldbach trots de rode baret. Een boek vol foto's heeft hij uit zijn tijd als korporaal bij de A-Java Compagnie. Maar het wordt steeds moeilijker om er doorheen te bladeren. Aan tafel zit een gekrenkte man. Sinds gisteren werkloos. Vader van een dochter van 5 jaar oud. ,,Weet je hoeveel pijn het doet als ik die kleine meid van mij zie lopen? Wat moet zij er niet van denken als ze zou beseffen dat er iemand is die dit soort dingen zegt over mij? Daar kan ik niet mee leven. Het breekt mij op.’’



Goldbach is een van de tien militairen die vorig jaar november in het nieuws kwam toen drie ex-collega’s uit de school klapten over de ontberingen die zij hebben moeten doorstaan. De drie mannen zouden zijn mishandeld. Vernederd. Gediscrimineerd. Aangerand en zelfs verkracht.