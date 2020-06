Van Winston Churchill tot het Tropenmuseum: westerse beeldenstorm raast verder

De beeldenstorm die deze week door de westerse wereld raast, lijkt voorlopig nog niet tot stilstand te komen. Vandaag moesten onder meer het Tropenmuseum in Amsterdam en twee standbeelden in Rotterdam het ontgelden. Maar ook elders in Europa richten activisten hun pijlen op hun ‘eigen’ spraakmakende figuren.

In het Verenigd Koninkrijk maakt men zich momenteel grote zorgen om het wereldberoemde monument van oorlogspremier Winston Churchill. Het beeld in Londen is uit voorzorg ingepakt nadat demonstranten het voetstuk van de tekst ‘was een racist’ voorzagen. De Britse premier Boris Johnson vindt het ‘absurd en beschamend’ dat demonstranten het monument van Churchill dreigen te vernielen.

Johnson haalde hard uit naar de demonstranten die het beeld hadden beklad. ,,Ja, Churchill zei soms dingen die vandaag de dag onacceptabel zouden zijn”, gaf de Britse premier toe. ,,Maar hij heeft zijn monument volkomen verdiend. We kunnen ons verleden niet herzien of censureren. We kunnen niet doen alsof we een andere geschiedenis hebben”, aldus Johnson.



Zo’n 150 kilometer verderop, in Bristol, belandde vorig weekend het standbeeld van slavendrijver Edward Colston in het water. Het stadsbestuur heeft het beeld laten opvissen en wil het nu een plaats geven in een museum. Daarmee lijkt het gehoor te geven aan de wil van de activisten.

Zuiderburen

In België lopen de emoties omtrent het voortbestaan van omstreden standbeelden eveneens hoog op. Zo moest afgelopen nacht een beeld van koning Leopold II het ontgelden. In de Brusselse gemeente Oudergem trokken onbekenden een borstbeeld van de oud-vorst van zijn sokkel. Het beeld is op de grond gegooid en overgoten met rode verf.

Op de sokkel is nu een foto geplaatst van Patrice Lumumba, de eerste premier van het onafhankelijke Congo. Leopold II wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van miljoenen Congolezen in de toenmalige Kongo-Vrijstaat die in de negentiende eeuw zijn privébezit was. Eerder deze week werd al een ruiterstandbeeld van Leopold aan het Troonplein in Brussel beschadigd.

De Antwerpse deelgemeente Ekeren heeft een met rode verf beklad en beschadigd standbeeld van de omstreden koning laten weghalen. Ook beelden bij het Afrikamuseum in Tervuren, in Halle en in Oostende zijn toegetakeld. De universiteiten van Leuven en Bergen hebben beelden van Leopold II zelfs al verwijderd.

Groeiende groep

Aan de andere kant van de wereld laait de discussie omtrent omstreden standbeelden nu ook op. Zo heeft de gemeente Hamilton in Nieuw-Zeeland vandaag een beeld laten weghalen van de naamgever van de stad, de Britse marinecommandant John Hamilton. Dat gebeurde nadat een leider van de Maori, de oorspronkelijke bewoners van het land, had gedreigd het beeld zelf omver te halen.

Hamilton wordt ervan beschuldigd in de negentiende eeuw Maori’s te hebben vermoord of laten vermoorden. Zijn beeld kwam, net als in de rest van de wereld met andere kolonialisten, ter discussie te staan door de protesten tegen racisme. Volgens burgemeester Paula Southgate van Hamilton was er een groeiende groep mensen die aanstoot nam aan de verering van de Britse marinecommandant. ,,Wij kunnen niet negeren wat erin de wereld gebeurt en dat moeten we ook niet”, zei ze.

‘Geschiedenis verandert niet’

Volgens minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) is het goed dat er een discussie op gang komt over institutioneel racisme en discriminatie, maar helpt het niet als mensen standbeelden van controversiële historische figuren omver gaan halen. ,,De geschiedenis verandert niet, maar het is wel belangrijk die geschiedenis meerstemmig te maken”, aldus van Engelshoven. ,,En te laten zien dat helden ook een ander verhaal hadden.”

Of het terecht is dat Jan Pieterszoon Coen op een sokkel staat in Hoorn, daar laat Van Engelshoven zich niet over uit. ,,Dat moet men ter plaatse uitmaken. Maar met het weghalen van een beeld verander je de geschiedenis niet. Ik ga niet over welke beeld in welke gemeente staat. Maar ik denk dat overal moet worden gekeken hoe die meerstemmigheid tot uiting kan komen.”

Rode verf

De roep om ook in Nederland kritisch te kijken naar enkele standbeelden, klinkt steeds harder. Zo wordt op verschillende sociale media opgeroepen om op diverse plekken in het land beelden te beschadigen en in het water te kieperen, in navolging van de ‘beeldenstorm’ in het Verenigd Koninkrijk. Daar zijn de activisten voorzichtig al mee begonnen. Zo werd vandaag in Amsterdam het Tropenmuseum met rode verf besmeurd uit protest tegen het koloniale verleden van Nederland. In Rotterdam zijn de standbeelden van Piet Hein en Pim Fortuyn in de nacht van donderdag op vrijdag besmeurd.

De acties zijn opgeëist door de organisatie Helden van Nooit, die in een verklaring protesteert tegen het ‘koloniale instituut dat tot op heden menselijke resten uit voormalige koloniën in zijn kelder waarborgt’. ,,Collecties zijn geroofd en tot op de dag van vandaag nog steeds niet teruggekeerd naar het land van herkomst.”

Volledig scherm Het beeld van Piet Hein in Rotterdam. © EPA