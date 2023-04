Van zeewiertampons tot bamboe tandenborstels: zo maken we de wereld in 2040 plasticvrij

De G7-landen beloven dat ze in 2040 een eind hebben gemaakt aan de plasticvervuiling in hun landen. Ondertussen wordt er keihard gewerkt aan goede alternatieven. Dit zijn vijf duurzame materialen met potentie.

Vorig jaar spraken Duitsland, Frankrijk, Canada, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie al de ambitie uit om plasticvervuiling te stoppen. Nu plakken ze daar voor het eerst ook een beoogde einddatum op. De klimaat- en milieuministers van de G7 kwamen daarover vandaag overeen in Tokio, waar de groep van westerse economische grootmachten dit weekend samenkomt. Volgens de verklaring van de G7 moet afbouwen van plastic bereikt worden door meer duurzame materialen te gebruiken.

De afgelopen twintig jaar is het plastic afval wereldwijd verdubbeld en volgens de economische groep OECD is slechts 9 procent daarvan recyclebaar. De Verenigde Naties vrezen dat de vervuiling van plastic in de oceanen in 2040 nog eens verdrievoudigd is. Pioniers zoeken ondertussen hard naar goede en betaalbare natuurlijke alternatieven voor plastic producten.

Bioplastic

Bioplastic zou het antwoord moeten zijn op de problemen met fossiel plastic. Zo had afvalverwerker HVC in Dordrecht een wereldprimeur met de eerste écht afbreekbare plastic uit een fabriek. En Lego is hard op zoek naar een duurzaam alternatief voor het traditionele legoblokje. Er wordt op meer plekken al geëxperimenteerd met plastic zonder aardolie. Maar volgens Karin Molenveld, expertiseleider bij Wageningen Food & Biobased Research, kan het nog zomaar twintig jaar duren voordat er meer bioplastic dan fossiel plastic wordt gebruikt.

Wereldwijd is nog maar 1 procent van de plastics op biologische basis met suikerriet, maïs en suikerbieten als belangrijkste olievervangers. Door materiaal- of kostenbesparing bij het gebruik of bij de verwerking van het afval hoeven bioplastics volgens experts zelfs niet veel duurder te zijn dan gewone plastics.

Volledig scherm De nieuwe proeffabriek voor bioplastics bij HVC in Dordrecht. Met de opslagtank voor vetzuren, de bioreactor waar het bioplastic in gemaakt wordt en de zogenoemde settler (de schuine tank, hier wordt het slib gescheiden van het water). © HVC Een voorbeeld is de Koffie Recycle Service van het Gorinchemse bedrijf Coffee Based. Het bedrijf maakt koffiekopjes, plantenpotten, visitekaartjes, blocnotes, maar ook voorkanten van koffiemachines en zelfs hele zithoeken van bioplastic. Zij wonnen vorige maand de Scale Innovation Award van de regio Zuid-Holland Zuid.

Zeewier

Van de opbrengst van commerciële zeewierkwekerijen wordt veel verwacht. De eiwitrijke zeesla wordt gezien als voedsel van de toekomst, maar wordt ook gebruikt als grondstof voor veel industriële toepassingen. Zo wordt zeewier gebruikt als verdikkingsmiddel van tandpasta en er is zelfs al een zeewiertampon. De kartonnen bakjes soep van cateringbedrijven hebben vaak nog wel een plastic coating. Die kun je ook van zeewier maken.

Verder kan zeewier in bouwmaterialen worden verwerkt, zoals in hout. In Scheveningen wordt al volop zeewier geoogst en zijn de Noordzeeboeren de samenwerking aangegaan met met andere pioniers en innovators zoals offshore leveranciers, bedrijven die zeewier verwerken in producten, vissers die hun schepen willen ombouwen, universiteiten en kennisinstellingen.

Bamboe

Tandenborstels worden vaak maar korte tijd gebruikt en daarom worden er elk jaar 2 biljoen plastic tandenborstels weggegooid. Wie naar een duurzamer alternatief wil overstappen, kan met een tandenborstel van het Nederlandse Bamboo Brush Society gaan poetsen. Deze tandenborstels zijn gemaakt van bamboe in plaats van plastic. Bamboe is voor meer gebruiksartikelen een prima alternatief. Zo maakt het eveneens Nederlandse GreenPicnic er biologisch afbreekbare borden, bestek en bekers van.

Bamboe is niet de enige variant, want er zijn inmiddels ook borden en bestek van maiszetmeel, cassavewortel en kalk. Of de eetbare bekers van startup Edibles. De bekers bestaan voornamelijk uit haverzemelen, tarwebloem en water en zijn zodoende honderd procent natuurlijk, veganistisch en vrij van conserveermiddelen en kunstmatige kleur- en zoetstoffen. Wie de beker niet wil opeten, kan hem zonder schuldgevoel weggooien, want in drie tot zeven dagen valt het product op natuurlijke wijze uiteen. Enige nadeel: de prijs van deze alternatieven ligt nog wel wat hoger dan de traditionele plastic varianten.

Graan

Plastic rietjes vormen 2,46 procent van al het zwerfafval. Alleen al in Europa gebruiken we maar liefst 36,4 miljard rietjes per jaar. Over de papieren rietjes zijn maar weinig mensen tevreden. Ev Liu van Straw by Straw biedt een ander alternatief voor plastic rietjes: biologisch afbreekbare graanstengels, honderd procent natuurlijk. Straw by Straw is horecaleverancier van deze milieuvriendelijke, natuurlijke rietjes. ,,Nadat graan geoogst is, blijven er graanstengels achter. Deze zijn hol, dus we hoeven ze alleen in stukken te snijden, schoon te maken en te verpakken.” Zo wordt een afvalproduct omgetoverd tot een rietje dat ondertussen al in vele horecaondernemingen en bedrijfskantines ligt.

Suikerbieten

Met een nieuwe techniek op basis van suikerbieten wil het Delftse Nature’s Principles nog duurzamer en 30 procent goedkoper melkzuur produceren. Want met de stijgende olie- en gasprijzen door het conflict met Rusland wordt overstappen naar het duurzame en aardolie-vrije PLA interessanter, stelt de Delftse start-up Nature’s Principles van Jan Pieter van Tilburg en Jules Rombouts.

Ze ontwikkelen een nieuwe techniek die nog duurzamer en volgens hen tegelijkertijd ook goedkoper is. PLA wordt gemaakt uit melkzuur. In het kort: suiker wordt dankzij fermentatie omgezet in melkzuur, waarmee het bioplastic PLA geproduceerd kan worden. Deze start-up werkt met suikerbieten als alternatief.

