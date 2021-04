Van zomer naar winter: volgende week kans op sneeuw

De afgelopen twee maanden hebben we zo’n beetje alle seizoenen gezien in Nederland. ,,Het jaar 2021 kenmerkt zich tot nu toe door flinke schommelingen in het weer en vooral de temperatuur", ziet ook meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.



Januari kende af en toe al een winterse speldenprik, maar in februari werd het echt winters met strenge vorst en in een groot deel van het land volop sneeuw. In de tweede helft van februari sloeg het ineens om naar lente: afgelopen week werd het in Limburg zelfs bijna 20 graden.



In maart verliepen de eerste dagen zeer zacht, maar daarna werd het enkele weken flink koud voor de tijd van het jaar. ‘s Nachts zakte de temperaturen soms tot onder de -5 graden en overdag werd het op een paar dagen niet warmer dan 5 tot 6 graden. ,,Momenteel zitten we echter met een weertype dat meer op zomer lijkt dan op lente!", aldus Van Bernebeek. ,,De ‘twintigers’ rijgen zich deze week aaneen en zelfs een lokale zomerse temperatuur is inmiddels een feit in delen van Brabant en Limburg. Dat kunnen we gerust ronduit uitzonderlijk noemen in maart.”