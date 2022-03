Vanaf augustus negen weken ouderschapsverlof tegen 70 procent van je loon

Alles over Japans budgette­ren: ‘Sparen lukte nooit, tot ik ‘kakeibo’ tegenkwam’

Keukenkasten en bankrekeningen hebben meestal één ding gemeen: ze zijn een rommeltje. Terwijl Marie Kondo onze besteklade opruimt, schept kakeibo orde in onze financiën. Auteurs Inge Boot en Marina Steinmann passen de Japanse methode toe. ,,Het is een financieel dagboek, dat inzicht geeft in je gedrag. Dat geeft gemoedsrust.” Met hun tips krijg je kakeibo onder de knie en wordt geld sparen vanzelf makkelijker.

