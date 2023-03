Vanaf morgen statiegeld op blik: ‘Dit vraagt echt om gedragsverandering’

met video Wie is Jeremy van E., de man die is opgepakt voor de dood van Sylvia uit Apeldoorn?

Apeldoorn werd eind vorige week opgeschrikt door de vondst van de overleden Sylvia Steunenberg (45). Vanochtend is Jeremy van E. (51) in Rhenen opgepakt wegens mogelijke betrokkenheid bij haar dood. Buren in zijn woonplaats Uithoorn zien geen kwaad in hem, in Vinkeveen en Apeldoorn zien mensen een andere kant. Wie is deze man?