Vanaf september hebben wij een nieuwe columnist: ‘Een enorme eer’

Kitty Herweijer (33) wordt met ingang van volgende maand columnist bij het AD en de aangesloten regionale titels. De Amsterdamse die Linda Akkermans opvolgt, krijgt driemaal per week een plek in de krant en online. ,,Een enorme eer”, vindt ze. ,,Zo’n kans krijg je niet snel.”

Van haar hand verschijnt vanaf zondag 3 september (online, in de krant een dag later) drie keer per week een column op AD.nl en op sites van De Stentor, de Gelderlander, Tubantia, het Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad, BN DeStem en PZC.

Herweijer komt over van De Telegraaf, waar ze sinds 2019 als journalist werkte, een onlinecolumn maakte en (samen WNL-journalist Elif Isitman) een podcast verzorgde. Ze maakte in mei van dit jaar (via Twitter) bekend dat ze in september zou vertrekken. ,,Ik heb veel geleerd. Verslag leren doen, in een hoger tempo werken. Ik zat comfortabel maar soms is het goed om jezelf te pushen. Freelance had mijn voorkeur. Ik wilde meer vrijheid. En juist langere artikelen schrijven over grotere thema’s. Nieuwe opdrachtgevers had ik toen nog niet, maar ik gaf mezelf drie maanden de tijd. Dat moest lukken.”

Toen deze site op haar pad kwam en er diverse gesprekken volgden, hoefde ze niet lang na te denken. ,,Als columnist wil je zoveel mogelijk gelezen worden. Dan is het heel fijn om voor een medium te werken als het AD en regionale titels die een gigantisch bereik hebben, zeker ook in de regio.”

Kitty Herweijer groeide op in Den Haag, waar ze haar vwo-diploma haalde en naar Amsterdam verhuisde om eerst politieke wetenschappen (aan de Vrije Universiteit) en vervolgens de masteropleiding Midden-Oostenstudies aan de UvA te doen. Ze begon tijdens die laatste studie met schrijven, voor Quote en het Nieuw Israëlietisch Weekblad. Vier jaar terug trad ze in dienst bij De Telegraaf.

In maart van dit jaar was ze als sidekick naast presentator Özcan Akyol te zien in het televisieprogramma Eus’ Boekenclub van de NTR. Akyol wordt bij deze site opnieuw haar collega. Met hem trekt ze samen op in een campagne tegen ontlezing, één van haar favoriete thema’s in haar columns. ,,Maar ik vind het heerlijk dat ik de vrijheid heb om over alles te schrijven. Ik laat me leiden door het nieuws. Dat kan over politiek gaan, de kloof tussen laag- en hoogopgeleid of de oorlog in Oekraïne, maar ook over de handtas van Sylvie Meis.”

Op 4 september verschijnt haar eerste column in de krant. Ze kijkt ernaar uit, maar geeft ook toe ‘het spannend te vinden’. ,,Ik denk zeker niet lichtzinnig over zo’n positie. Toen ik bij De Telegraaf begon met columns, dacht ik: o shit, wat als ik in twee maanden door al mijn onderwerpen ben? Dat is tot op de dag van vandaag niet gebeurd. Als je een blik op de wereld hebt waarin dingen je opvallen en je ook het nieuws op de voet volgt, is er altijd iets om over te schrijven.”