Vanaf zondag is de zomer terug: droog, warm en zonnig weer tot 25 graden

Jo (89) kreeg uitvaart ‘als een Mercedes’, maar uitvaarton­der­ne­mers schrikken van de rekening

Het nieuws dat de erfgename van de 89-jarige Jo Bomhof bij de kantonrechter in Enschede bot ving omdat ze uitvaartkosten van 18.000 euro te hoog vond, maakt de tongen los in de Twentse uitvaartwereld. ‘18.000 euro is inderdaad absurd’ en ‘Hier is misbruik gemaakt van de situatie’, zo klinkt het.