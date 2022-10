Vanavond code geel in bijna heel het land vanwege onweer

Tweede amber alert in één week: hoe vermiste Haagse jongen (11) in goede gezondheid terugkeer­de

De vermiste Haagse jongen is zaterdagnacht in goede gezondheid aangetroffen op straat in Den Haag. Na het tragische einde van de zoektocht naar Hebe en Sanne volgde er dezelfde week opnieuw een amber alert. In Den Haag werd opgeschaald naar het ultieme opsporingsmiddel nadat de jongen vrijdagmiddag niet was thuisgekomen van school.

9:55