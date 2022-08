Vandaag geen treinen in noorden van het land door staking, rest van het land volgt

NS adviseert reizigers die vandaag naar Noord-Nederland moeten reizen of daar wonen alternatief vervoer te zoeken. Door de spoorstaking rijden er de hele dag vrijwel geen NS-treinen in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.

Wel proberen de spoorwegen nog enkele treinen naar Groningen en Leeuwarden te laten rijden, zo laat NS weten. De vervoerder zegt geen bussen te kunnen inzetten. In de rest van Nederland rijden de treinen wel gewoon. Om dat mogelijk te maken stoppen en vertrekken treinen naar het noorden bij stations Almere Oostvaarders, ’t Harde en Olst. Er viel vanmorgen wel een enkele trein uit in het overige deel van het land, maar rond 08.00 uur was volgens een NS-woordvoerder geen sprake meer van verdere treinuitval.

Tegelijk acht NS problemen buiten Noord-Nederland niet ondenkbaar. ,,We kunnen onverwachte hinder voor reizigers in de rest van het land niet uitsluiten.” Volgens de NS-woordvoerder is het rustig op de stations waar geen treinen rijden. ,,Op die stations zijn geen bijzonderheden te melden. Reizigers lijken goed op de hoogte dat er geen NS-treinen rijden.’’

Actiebereidheid groot

De estafettestakingen, te beginnen in het noorden, zijn het gevolg van het cao-conflict tussen vakbonden VVMC, FNV en CNV en de NS-directie. De bonden eisen compensatie voor het fors duurder geworden leven en willen inflatiecorrectie. Ook willen ze betere arbeidsvoorwaarden. Vorige week besloten ze tot een grote estafettestaking.

Vandaag leggen medewerkers in Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel het werk als eerste neer. Vrijdag volgt de regio West (Zuid-Holland), maandag 29 augustus Noord-West (Noord-Holland), op dinsdag 30 augustus Midden (Utrecht, Amersfoort, Hoofddorp) en een dag later Oost & Zuid Nederland.

Volgens spoorvakbonden VVMC, FNV en CNV zal het overgrote deel van het NS-personeel dat in het noorden is gestationeerd aan de staking meedoen. Volgens Rob de Groot, vakbondsbestuurder van grootste spoorbond VVMC is de actiebereidheid onder NS-medewerkers groot.

Slecht visitekaartje

NS spant zich ondertussen in om toch diverse treinen te laten rijden van en naar Groningen en Leeuwarden. ,,We adviseren reizigers kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen”, zegt NS-woordvoerster Anita Middelkoop. ,,In de loop van vanavond is deze bijgewerkt. Treinen van de overige treinvervoerders (bijvoorbeeld Arriva, red) rijden woensdag volgens dienstregeling.

Reizigersbelangenvereniging Rover stelt dat NS veel te laat duidelijkheid aan de reiziger biedt. ,,Dat had veel eerder gemoeten”, stelt directeur Freek Bos. ,,Reizigers moeten weten waar ze aan toe zijn.” Volgens Rover kunnen reizigers het beste thuis blijven op dagen dat de NS-medewerkers staken.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) baalt ondertussen van de staking. ,,Treinuitval is echt niet goed voor reizigers en een slecht visitekaartje voor het openbaar vervoer.”

De bewindsvrouw roept NS en de vakbonden daarom op zo snel mogelijk weer om tafel te gaan zitten. ,,De aangekondigde staking is een zaak tussen werkgever en werknemers, maar ik roep NS en de bonden op om er zo snel mogelijk samen uit te komen”, aldus Heijnen. Ze stelt ook indringend met de NS-directie hierover gesproken te hebben. Tot nu toe heeft het spoorbedrijf echter geen aanstalten gemaakt om de bonden tegemoet te komen.

Loonkosten

Volgens NS kost het veel te veel geld om de eisen van de bonden in te willigen. Dat zou de loonkosten met 20 procent opdrijven. Ook zouden de individuele eisen van spoorvakbonden in diverse gevallen haaks op elkaar staan en daarmee niet uitvoerbaar.

