Vandaag grote dag voor ‘gevallen’ Dirk Scheringa

De bestuurders moeten, hoopt Scheringa, duidelijkheid geven over de gang van zaken rond een van de meest geruchtmakende Nederlandse faillissementen ooit. Waren toenmalig minister Wouter Bos en DNB-president Nout Wellink al a priori uit op de ondergang van ‘het buitenbeentje’ in de bancaire sector of speelden er andere zaken?



Ex-multimiljonair Scheringa - ook bekend als financier van AZ en kunstmecenas - is er vanaf het begin van overtuigd geweest dat hij helemaal niet failliet had hoeven gaan als de overheid voorzichtiger was omgegaan met financiële informatie over zijn bank. Dat er gevoelige informatie naar de pers is gelekt: dat is, meent hij, de doodsteek geweest. Toen ontstond er een ‘bank run’: klanten gingen schielings hun geld uit de bank terugtrekken.