Vandalen spuiten complete trein zilver in Wormerveer

update Kabinet grijpt hard in en knipt Belasting­dienst op in drie stukken

20:35 De Belastingdienst wordt in drie stukken geknipt. De onderdelen Toeslagen en Douane worden ontvlochten van de rest van de Belastingdienst. Ook de Belastingtelefoon gaat op de schop. Minister Hoekstra (Financiën) heeft de Tweede Kamer vandaag in een brief over de wijzigingen geïnformeerd. De hele operatie kan jaren gaan vergen, waarschuwt hij.