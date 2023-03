Vang je vluchtelingen op en dan ploft er ineens een rekening op de mat: ‘Zo zijn de regels, zeiden ze’

Geen driejarige brugklas, middelbaar onderwijs vindt gebrek aan ambitie bij minister ‘jammer’

Er komt geen verplichte driejarige brugperiode op middelbare scholen voor alle leerlingen. Onderwijsminister Wiersma vindt die stap nu te ingrijpend voor de onderwijswereld. De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, is teleurgesteld over het gebrek aan ambitie bij de bewindsman op dit punt.