Vanmiddag opnieuw stevige buien en windstoten: code geel

Storm Dennis raasde gisteren over Nederland, met de nodige schade als gevolg. En we zijn de komende dagen nog niet van de wind af. Ook vandaag gaat het flink waaien en regenen. Aan het eind van de ochtend trekt een gebied met stevige buien het westen van het land binnen. Het KNMI heeft daarom voor vanmiddag code geel afgegeven.

Als de buien aan het begin van de middag ons land binnenkomen, is er kans op zware windstoten van 75 tot 85 kilometer per uur. Daarnaast kunnen bij de buien onweer en hagel voorkomen, meldt Weerplaza. Aan zee is de wind soms stormachtig. Het wordt vandaag 9 of 10 graden.

Vanavond vallen er ook nog buien maar vannacht wordt het rustiger. Het kwik daalt tot een graad of 4. Morgen is het wisselend bewolkt. Morgen in de loop van de dag neemt de kans op buien weer toe. Het wordt dan een graad of 8.

Het blijft de komende dagen warm en ook blijft het stevig waaien. Weerplaza verwacht later deze week temperaturen van rond de 9 graden. Ook zou het zomaar kunnen dat komend weekend opnieuw onstuimig verloopt. Dat onstuimge weer is afkomstig van weer een nieuwe storm, Ellen genaamd. Of deze storm net zulke problemen zal gaan veroorzaken in Nederland als haar voorgangers is nog niet bekend. Het is daarbij ook goed mogelijk dat storm ‘Ellen’ ons land niet aandoet.

,,Vanaf vandaag begint de krachtige straalstroom, de motor achter de oceaandepressies, aan kracht te verliezen en te slingeren”, vertelt Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Richting het weekend wint de straalstroom mogelijk weer aan kracht en is dan, opnieuw, gericht op het westen van Europa. Het is dus zeker niet uitgesloten dat komend weekend opnieuw zeer wisselvallig, ronduit zacht én onstuimig verloopt.”

Carnaval

Voor de carnavalsvierders is dat in ieder geval geen goed nieuws. ,,Het hangt van de exacte koers van deze depressies af hoeveel wind wij gaan krijgen, maar het is zeker denkbaar dat het in het komende weekend wederom stevig waait. Carnavalsoptochten kunnen daar dan eventueel hinder van de wind ondervinden”, vertelt Michiel Severin van Weerplaza. ,,De kans op zware windstoten in Brabant en Limburg is volgens de weermodellen op dit moment ongeveer 30%. Dat geeft aan dat een stevige wind een reëel scenario is voor het komende weekend, maar dat de kans op dit moment groter is dat het niet gebeurt.”

Goed nieuws is er wel voor wie van plan is te gaan wintersporten. De komende dagen gaat opnieuw verse sneeuw vallen in het noordelijke deel van de Alpen.. Het zuidelijke deel van de Alpen houdt het veelal droog en de zon schijnt geregeld. De actuele sneeuwhoogtes zijn hier te zien.

Volledig scherm Kinderen trotseren storm Dennis in Egmond aan Zee. © EPA

Storm Dennis

Gekeken naar heel Nederland heeft storm Dennis gisteren minder schade aangericht dan zijn voorganger Ciara. De storm heeft vooral flink huis gehouden in Brabant. Bomen waaiden daar om, een woonboot zonk en een jonge vrouw overleed na een ongeluk met een rukwind. Het was daardoor topdrukte bij de Brabantse hulpdiensten. Het KNMI kondigde gisteren ook code geel af, omdat de windstoten 90 kilometer per uur haalden.



Vorige week was Ciara de eerste storm van dit seizoen voor ons land. De voorspelling was dat Dennis minder heftig zou worden dan de storm van vorige week, maar de windstoten waren toch hard genoeg om de nodige schade te veroorzaken. Verzekeraar Interpolis heeft tot dusver 500 meldingen van schade binnengekregen. Vorige week waren er rond hetzelfde tijdstip bij de verzekeraar ongeveer 600 schademeldingen binnengekomen vanwege storm Ciara.



Een woordvoerder van Interpolis zegt dat ongeveer 90 procent van de meldingen over schade door Dennis betrekking heeft op woningen. Daarbij gaat het onder meer om afgewaaide dakpannen. De resterende meldingen betreffen vooral schade aan auto’s.



Terwijl de storm gisteren doorraasde was 16 februari overigens wel de warmste ooit gemeten. Aan het begin van de middag steeg het kwik in De Bilt naar 15 graden Celsius, een record. In Limburg werd het zelfs 17,2 graden.