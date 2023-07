Het ontplofte huis in Oldenzaal komt nooit meer terug, de klap dreunt een jaar later nog na: ‘Als ik ga boren krijg ik flashbacks’

Een jaar geleden ontplofte in Oldenzaal een huis. Nu is alles anders. Een verhaal over een getraumatiseerde monteur, beschadigde familie en het huisnummer 53, dat nooit meer terugkeert. „We zijn een jaar verder, maar mentaal ben ik niet waar ik moet zijn.”