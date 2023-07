VanMoof verkoopt al twee weken geen enkele fiets meer, toekomst bedrijf mogelijk op het spel

Sinds 29 juni kunnen consumenten geen VanMoof-fiets meer bestellen. ‘We hebben de verkoop tijdelijk gepauzeerd om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen’, krijgen consumenten te zien die de site van het bedrijf bezoeken. ‘Wees gerust – dit heeft geen invloed op de service’, verzekert VanMoof.

Het bericht dat nu te zien is, wijkt af van wat het bedrijf eind juni communiceerde. Toen zou een storing in het computersysteem nog de reden zijn dat het plaatsen van bestellingen niet mogelijk was.

Een dag na die bewuste tweet leek nog weinig aan de hand. Toen bracht VanMoof naar buiten dat het een officiële samenwerking aanging met Kwikfit. Op die manier wilde het bedrijf de lange wachttijden voor reparaties terugdringen.

Toekomst onzeker

Volgens TechCrunch is de toekomst van VanMoof onzeker. Het bedrijf zou op zoek zijn naar een nieuwe investeringsronde, nadat in januari ook al geld werd opgehaald.

Het is al langer onrustig in de top van het bedrijf. De oprichters, de broers Taco en Ties Carlier, droegen de dagelijkse leiding in mei 2022 over aan Gillian Tans, voormalig ceo van Booking.com. Amper een jaar na haar komst, vertrok ze alweer.

TechCrunch weet dat oprichter Taco inmiddels ook met stille trom vertrokken is. Het zou onduidelijk zijn wie inmiddels de dagelijkse leiding bij VanMoof in handen heeft.

Klachten

Naast een ongekende stroom reparatieverzoeken regent het al maanden klachten over de lange levertijden, zoals Het Parool begin januari al beschreef. „Je weet niet hoeveel geld ik aan Ubers kwijt ben omdat ik mijn fiets niet aankreeg”, zei een VanMoof-klant destijds over problemen met de VanMoof.

Green Bikes Haarlem is een servicepartner die al langer verbonden is aan VanMoof. Of zij nog wel onderdelen voor reparaties kunnen bestellen, laat een woordvoerder van de fietsenzaak in het midden. „Daar doen we geen uitspraken over”, zegt hij. „Het klopt dat particulieren geen fietsen meer kunnen bestellen”, wil hij nog wel kwijt. KwikFit geeft wel aan nog gewoon onderdelen te kunnen bestellen bij VanMoof. Servicepartner Wheel Good verwacht dat het bedrijf een comeback maakt.

Opmerkelijk moment

De verkoopstop komt op een opmerkelijk moment. Doorgaans worden in de zomermaanden de meeste fietsen verkocht. Daarnaast lanceerde VanMoof op 9 mei nog een nieuwe e-bike: de S4 & X4.

Dat model werd bij de lancering nog omschreven als ‘de meest inventieve en toegankelijke elektrische fiets tot nu toe’. Met een aanschafwaarde van 2198 euro was die tweewieler aanzienlijk goedkoper dan eerdere modellen.

VanMoof lijkt de inkomsten hard nodig te hebben: vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 78 miljoen euro, ongeveer net zoveel als in 2021. In datzelfde jaar haalde VanMoof bij een investeringsronde nog 108 miljoen euro op.

In 2009 werd het bedrijf opgericht door de gebroeders Carlier, die droomden van de ‘perfecte stadsfiets’. In 2013 brachten zij hun eerste elektrische model op de markt. De omzet steeg van 10 miljoen euro in 2013 naar ruim 80 miljoen euro in 2017. Er zijn in Nederland honderdduizenden Van Moofs verkocht.