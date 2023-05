Vanuit warme oorden stuurt crimineel Bolle Jos zijn mannen aan, 'soms vanaf zijn strandbedje’

Letta en Wim durven niet meer hun in achtertuin te zitten: 'Als dit zo doorgaat, dan gaan mijn ouders daaraan onderdoor’

Het hulpbehoevende echtpaar Letta en Wim Kleijn durft niet meer in de achtertuin van hun appartementencomplex (elf verdiepingen) in de ‘Bijlmer van Velp’ te zitten. Het is te onveilig. Bovenburen gooien van alles naar beneden, zoals bierflesjes, een stalen pijp en een lat met roestige spijkers.