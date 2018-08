Veel animo voor 6 miljoen gratis af te halen tomaatjes

De smaak van de tomaatjes is echter prima, aldus Greenco in een advertentie op Marktplaats. De advertentie, waarin de in totaal 60.000 kilo aan tomaatjes gratis worden aangeboden, is sinds de plaatsing gisteren iets voor 16.00 uur al een kleine 30.000 keer bekeken.

Mensen zouden de tomaatjes vandaag van 13.00 tot 17.00 uur in Middenmeer (Noord-Holland) en Honselersdijk (Zuid-Holland) kunnen ophalen en morgen behalve in die twee plaatsen ook in Someren (Noord-Brabant). ,,We hadden niet verwacht dat het zo storm zou lopen'', aldus de woordvoerder. Toen gisteren het plan van het weggeven van de tomaatjes werd besproken, werden aantallen van vijf, tien of twintig mensen genoemd, zegt ze. Nu verwacht het bedrijf volgens haar dat het de hele dag door druk blijft en mensen zullen blijven komen. ,,Laten we hopen dat we er snel doorheen zijn.''

Animo