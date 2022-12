Veel legaal vuurwerk blijkt tijdens test toch onveilig: inspectie keurt 1 op de 5 af

Een flink deel van het legale vuurwerk dat afgelopen tijd door de inspectie is getest, blijkt toch niet veilig. Kort voor de jaarwisseling is 20 procent van het geteste vuurwerk afgekeurd en verkoop ervan verboden. Het gaat bijvoorbeeld om vuurwerk dat te snel, of juist te langzaam ontploft. Of kartonnen deeltjes die na een knal nog blijven branden.

Elk jaar komt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) nog veel vuurwerk tegen dat toch niet geschikt blijkt voor verkoop. In 2019, de laatste keer voor het vuurwerkverbod, ging het om 18 procent. Het is echter al een stuk minder dan de 28 procent die in 2018 werd afgekeurd.

Lees ook PREMIUM Bij onrustig oud en nieuw dreigt vuurwerkverbod

De inspectie noemt het nog altijd ‘zorgwekkend’ dat één op de vijf vuurwerksoorten die getest zijn moet worden vernietigd. Voor de goede orde: het betekent niet dat één op de vijf producten in de vuurwerkwinkel gevaarlijk is. Er is specifiek gekeken naar risicovol vuurwerk. Om precies te zijn de zogenoemde batterijen enkelschotsbuizen, compounds (cakes met meerdere schoten) en combinaties van meerdere soorten vuurwerk in één box.

Volledig scherm Thunderkings zijn enkelschotsvuurwerk met alleen een knal en sinds 2020 in Nederland verboden. Wel toegestaan zijn batterijen van aaneengesloten enkelschots siervuurwerk.

In veel gevallen brandde er nog een stuk vuurwerk op het moment dat het op de grond landde, of ging het niet af binnen 3 tot 8 seconden nadat de lont werd aangestoken. Het risico bestaat dan dat iemand denkt dat het vuurwerk niet afgaat, en er terug naartoe loopt. Het vuurwerk dat is afgekeurd, is uit de handel gehaald en mag niet meer worden verkocht.

Daarnaast is 13,5 procent van het geteste vuurwerk van te slechte kwaliteit. Dat kan worden aangepast met bijvoorbeeld een ander etiket en mag dan alsnog worden verkocht.

Handwerk

De vuurwerkbranche benadrukt dat de inspectie specifiek vuurwerk controleert waar al extra risico aan zit. Het is volgens woordvoerder Leo Groeneveld van de Belangenvereniging voor Pyrotechniek in Nederland (BPN) niet mogelijk om al het vuurwerk volgens de ‘strenge’ Nederlandse standaarden te krijgen. ,,Het is een veelal handgemaakt product. Als er een knikje in een lont zit, kan het zomaar bij 9 of 10 seconden afgaan. Dat is moeilijk te voorkomen, hoewel er wel aandacht aan gegeven wordt.”

Toch vindt ook de branche dat er te veel vuurwerk uit de schappen moet worden gehaald. ,,Ons streven is 10 procent. Dan heb je het maximale”, zegt Groeneveld. De kosten van het vernietigen van het afgekeurde vuurwerk zijn voor de verkoper, wat een aardige kostenpost met zich meebrengt. ,,Heel af en toe kan er iets gerepareerd worden. Maar dat zijn uitzonderingen. Ook wordt er weleens wat in het buitenland verkocht. Maar negentig procent van alles wat wordt afgekeurd, moet worden vernietigd.”

Volgend jaar

De ILT voert gesprekken met de branche om nog betere afspraken te maken over de import van vuurwerk. ,,De fabrikanten en importeurs zijn er verantwoordelijk voor dat het veilig is”, zegt een woordvoerder. ,,Het hele jaar door voeren we gesprekken om te kijken hoe dit beter kan.”

Mogelijk is er snel een verbetering te zien in de kwaliteit van het vuurwerk. Een groot deel van de knallers die nu worden verkocht ligt door het vuurwerkverbod al twee jaar in de bunkers. Volgend jaar pas weer verwachten verkopers in grote aantallen nieuw vuurwerk in te kopen, volgens de nieuwe gemaakte afspraken.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: