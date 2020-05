Veel mensen genieten van de zon, drukte in binnensteden

Het mooie weer heeft op veel plekken in het land mensen naar buiten getrokken. Niet overal is het zaterdagmiddag heel druk, en op sommige locaties bleef het zelfs tegen de verwachting in rustig. In binnensteden loopt wel veel winkelend publiek en houdt niet iedereen voldoende afstand.

Omdat het er te druk was, sloot de gemeente Leiden de Haarlemmerstraat (in het centrum) zaterdagmiddag af. Er liepen zoveel mensen dat niemand meer goed de 1,5 meter afstand kon bewaren.

Pas als de situatie weer beheersbaar is, kan de winkelstraat weer opengaan, meldde de gemeente. ,,Een frisse neus halen is prima, maar blijf in de buurt, houd afstand en vermijd drukke plekken. Keer om als het te druk is.” Inmiddels is de straat weer gewoon open, meldt Omroep West.

Ook in Leeuwarden was het echt te druk, meldde de handhavingsdienst rond 15.00 uur. De gemeente roept iedereen om weg te blijven als het niet dringend nodig is om naar het centrum te gaan.

Utrecht

De gemeente Utrecht deed eenzelfde soort oproep. ‘We zien dat het op veel plekken in de stad druk is, vooral in de binnenstad. Vermijd die drukke plekken en loop even een blokje om, of kom op een rustiger moment naar de binnenstad’, schrijft de gemeente op Twitter. In de binnenstad van Eindhoven was het eveneens druk met winkelend publiek.

In Breda is via een speciale app te zien hoe druk het is in de binnenstad. Om 15 uur zaterdagmiddag gaf de app aan dat het drukker werd in de stad. Het sein stond op oranje. ,,Probeer de binnenstad te vermijden als het kan en zoniet, kom alleen”, luidde de melding. Veel mensen gingen nog snel een Moederdagcadeau kopen. Bij sommige zaken - parfumerieën bijvoorbeeld - stond een rij.

Ook op de markten in Rotterdam, die na weken weer open zijn, werd het in de loop van de middag steeds drukker. Het eenrichtingsverkeer dat is ingesteld voor bezoekers werkte daar niet altijd.

Marcouch: ‘Mensen lijken losser’

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem, die vrijdag mensen al opriep drukte te mijden en afstand tot elkaar te bewaren, maakt zich zorgen over de toenemende drukte. ,,Mensen lijken wat losser te worden”, stelt hij, mede op basis van eigen waarneming. Redenen om in te grijpen, ziet hij nog niet. ,,Ik heb geen signalen dat het onbeheersbaar is.”

In Den Bosch was het eveneens te druk. Vooral in smallere straten was er sprake van een wirwar aan binnenstadbezoekers. Ondanks de pogingen van de gemeente om met pijlen en borden de voorkeursroutes aan te geven.

Op het Centraal Station in Amsterdam proberen NS en politie te voorkomen dat er te veel mensen op de trein naar Zandvoort willen stappen. Ook in het Vondelpark is het erg druk, meldt de gemeente. 'Daarom zijn alleen nog hoofdingangen open en wordt de instroom nu tijdelijk gereguleerd door handhaving en politie.’

Bossen en natuurgebieden

De gemeente Breda heeft de toegangswegen naar de Galderse Meren per direct afgesloten vanwege de drukte in het recreatiegebied. Dat laat de gemeente weten op Twitter. ,,Kom dus niet naar de Galderse Meren”, luidt de oproep. Vanwege het goede weer hebben te veel mensen de het recreatiegebied opgezocht.

Volledig scherm Drukte op het Waalstrand in Lent, bij Nijmegen. © Paul Rapp

In bossen en andere natuurgebieden is het zaterdag halverwege de middag niet buitengewoon druk, volgens woordvoerders van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. ,,Het is druk, maar niet te druk. Ik krijg geen signalen dat er dingen misgaan. En het lijkt erop dat mensen zich aan de regels houden”, zegt de woordvoerder van Natuurmomenten.

Picknicken

Haar collega van Staatsbosbeheer meldt veel fietsers, wandelaars en vissers, en ‘opvallend veel mensen die aan het picknicken waren’, vooral rond Almere en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. ,,Het is druk maar er ook zijn plekken waar het opvallend rustig is”, zegt zij. Ook bij Staatsbosbeheer bestaat de indruk dat de recreanten zich over het algemeen aan de vanwege het coronavirus geldende regels houden.

De gemeente Enschede sluit vanaf maandag het overgrote deel van de parkeerterreinen voor en achter het Diekmanterrein en op het Spaansland. Jongeren veroorzaken er veel overlast. Het gaat onder andere om zwerfvuil, geluidsoverlast, gebruik van lachgas en autoraces. Handhavers en politie hebben al verschillende malen waarschuwingen en boetes uitgedeeld. Het gebied is echter uitgestrekt, waardoor het lastig beheersbaar is.