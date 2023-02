Veerboot losgeraakt van kade door windstoot in Eemshaven, meerdere schepen beschadigd

De veerboot MS Romantika is door een krachtige windstoot losgeraakt van de kade in de Eemshaven, waardoor het schip schade heeft opgelopen. Tijdens het incident waren er geen passagiers aan boord van het schip. Dat meldt Holland Norway Lines (HNL), de veerdienst die meerdere keren per week heen en weer vaart tussen de Groningse Eemshaven en Kristiansand in Noorwegen.

In een statement laat CEO Morten Aggvin weten dat de veerboot is losgebroken door een ‘plotseling sterke wind met een windkracht 11'. De MS Romantika liep hierbij schade op en is verplaatst naar een ‘rustige plek in de haven’, waar op dit moment onderzoek gedaan wordt naar de oorzaak en de gevolgen van het incident.

De politie laat weten dat het ongeluk ontstond aan de voorzijde van het schip. Daar raakte een tros los, waarna er al snel meerdere trossen loslieten. ,,We hebben begrepen dat er hierna drie andere schepen beschadigd zijn.’’ Een woordvoerster van HNL laat weten ‘geen specifieke informatie’ over eventuele schade aan andere schepen te hebben.

De politie onderzoekt nog hoe het mogelijk is dat de trossen zijn losgeraakt. ,,We kijken nu naar eventuele verwijtbare schuld. Hierbij kijken we naar de rol van de schipper en de rederij. Is de schipper bijvoorbeeld goed voorbereid geweest op de omgeslagen weersomstandigheden?’’

Afvaart geannuleerd

Het schip zou morgen weer vanuit de Groningse Eemshaven richting Kristiansand in Noorwegen varen, maar HNL blaast deze vaart af. ,,Vanwege schade aan het schip en het lopende onderzoek, is Holland Norway Lines genoodzaakt de afvaart van donderdag 2 februari te annuleren. We betreuren de situatie en zullen ons nu richten op een goede afwikkeling voor gedupeerde reizigers.”

