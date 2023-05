Veertig bewoners geëvacueerd wegens grote brand in verpleeghuis Zaandam

Auto en fietsenstalling gaan in vlammen op bij jongerencentrum in Den Bosch

Om 23.40 uur was de brand uit. ‘Door de brand is er veel rook naar binnen gekomen’, meldt de brandweer. De rook werd veroorzaakt door brandende tuinmeubelen. De brandweer heeft het pand deels ontruimd en is het verpleeghuis aan het ventileren. Twee medewerkers van het zorgcomplex zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze hebben rook geïnhaleerd tijdens de ontruiming.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio zijn ongeveer veertig bewoners geëvacueerd en tijdelijk ondergebracht in delen van het complex waar geen rook is. Ze kunnen naar verwachting later in de nacht van donderdag op vrijdag weer terugkeren naar hun kamers, omdat er geen brandschade is in het gebouw.