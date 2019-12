Veertig uur taakstraf voor man Femke Halsema om verboden wapenbezit

Oey wordt verweten een verboden wapen voorhanden te hebben gehad. ,,Het betrof een gas/alarm revolver, met een versperring in de loop, waarvoor verdachte geen vergunning had”, aldus het OM in een verklaring. ,,Het voorhanden hebben van zo’n wapen, waarvan de werking berust op het afschieten van stoffen of gassen die een ontploffing teweeg brengen, is verboden op grond van de Wet Wapens en Munitie.”

Leegstaande woonboot

De kwestie kwam aan het licht nadat de 15-jarige zoon van Halsema afgelopen zomer ermee werd betrapt. Hij werd op 15 juli opgepakt omdat hij met een vriend een leegstaande woonboot had betreden en daar voor overlast zorgde. Hij zou een wapen hebben weggegooid toen de politie ter plaatse kwam.



Een ‘nepwapen’, zo meldde de burgemeester in een open brief aan de Amsterdammers. En verder vond ze het vooral een privékwestie. Dat veranderde toen Oey meldde dat het een echt, maar onklaar gemaakt vuurwapen betrof dat hij twintig jaar geleden in Duitsland op de kop had getikt. De filmmaker had het nodig voor zijn werk en in een kastje in de woonkamer gelegd.



Halsema zou niet van het wapen hebben geweten. Ze stelde pas van het bestaan van het wapen te hebben vernomen, toen haar zoon haar erover vertelde op weg naar huis na zijn aanhouding. ,,Het had nooit in ons huis mogen liggen”, zei de Amsterdamse burgemeester hierover.