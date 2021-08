Vegan Streaker verstoort dolfijnenvoorstelling in het Dolfinarium, show direct stilgelegd

VideoDe dolfijnenvoorstelling in het Dolfinarium in Harderwijk is vanmiddag verstoord door ‘Vegan Streaker’ Peter Janssen. Samen met twee andere activisten klom hij over de omheining in het DolfijndoMijn om te demonstreren tegen het houden van dolfijnen in gevangenschap. Daarop werd de voorstelling direct stilgelegd.

De verstoring is op video vastgelegd. In het filmpje is te zien hoe drie activisten over de omheining in het DolfijndoMijn klauteren, vlak nadat de dolfijnenvoorstelling is begonnen. Ze houden protestborden omhoog, waarop staat te lezen dat dolfijnen ‘in de zee thuishoren’.



Vrijwel direct gaat het licht aan en wordt omgeroepen dat de voorstelling wordt stilgelegd. ,,Zoals jullie merken, wordt de voorstelling verstoord door activisten”, klinkt het door de speaker. ,,Hierdoor is het helaas niet mogelijk om de voorstelling voort te zetten. Het Dolfinarium betreurt het dat deze activisten niet met ons in gesprek gaan, maar in plaats daarvan naar zulke extreme middelen grijpen en daarbij onze dieren mogelijk in gevaar brengen.”

Statement afgeven

De actie is geclaimd door de Vegan Strike Group. In een persbericht verklaart de actiegroep dat zij met het protest ‘ageert tegen het leed dat deze dieren wordt aangedaan’. Ook wilde de Vegan Strike Group naar eigen zeggen een ‘duidelijk statement afgeven’ tegen de geplande verhuizing van acht dolfijnen, twee walrussen en twee Californische zeeleeuwen naar een dierenpark in China.

Volledig scherm Dierenactivisten verstoren de show van het Dolfinarium. © Archieffoto Bram van de Biezen/videostill

,,Het Dolfinarium betreurt deze manier van actievoeren’’, reageert parkmanager Alex Tiebot. ,,We hebben de voorstelling moeten stilleggen om hem dertig minuten later weer opnieuw te starten.’’ De politie heeft de activisten van het park verwijderd.

Vegan Streaker

Dierenrechtenactivist Peter Janssen, beter bekend als de Vegan Streaker, is pas kortgeleden vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat een straf van vijftien maanden uit voor brandstichting bij eendenslachterij Tomassen Duck-To in Ermelo in mei vorig jaar.



Het Dolfinarium krijgt vaker te maken met protestacties, maar die verlopen meestal vreedzaam. Ook vanochtend hadden meerdere demonstranten zich weer met protestborden en spandoeken opgesteld bij de ingang van het Harderwijkse zeezoogdierenpark. De actie van de Vegan Strike Group was echter van andere orde.



In juli 2019 moest de dolfijnenvoorstelling in het Dolfinarium ook worden stilgelegd nadat die was verstoord door activisten. Deze actie werd geclaimd door de Duitse groep die zich Save the Ocean noemt en die zich al eerder in andere Europese dolfinaria liet gelden.