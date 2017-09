Veilig Thuis, met vestigingen in Den Bosch en Tilburg, 'jaagt onterecht op ouders zieke kinderen'

Werkwijze

Hooglugt heeft inmiddels al zeker zestig ouders van zieke kinderen gesproken die op deze manier beschuldigd worden van kindermishandeling. Daarnaast kreeg ze ook honderden reacties van andere ouders die zich beklaagden over de werkwijze van Veilig Thuis. ,,Ik heb zoveel huilende, wanhopige ouders aan de lijn gehad, ik ben er echt van geschrokken.'' Volgens Hooglugt is het probleem bij Veilig Thuis 'veel groter dan wij bij de BVIKZ al dachten'. ,,Ouders van zorgintensieve kinderen worden vanuit het niets aangevallen, moeten zich verdedigen tegen vage beschuldigingen en anonieme meldingen. Het boeit Veilig Thuis niet of er een officiële, erkende medische diagnose is.'' ,,Zoals professor Sauer in de reportage van Een Vandaag al zei: ze werken gewoon toe naar hun eigen conclusie, ongeacht wat ze onderweg tegen komen. Dat dat mogelijk is, dat ze zoveel macht hebben, dat is bizar'', aldus een verontruste Hooglugt. ,,Dat toont aan dat er in de structuur van die organisatie iets ernstig mis is. Wij zitten morgen bij het ministerie van Volksgezondheid om hierover te praten, want dit kan zo niet langer.''

Oplossing

Veilig Thuis stelde in de uitzending van zaterdag dat ze in overleg is met de BVIKZ en dat ze altijd bereid is tot aanpassing van haar beleid, mocht blijken dat dat wenselijk of noodzakelijk is. ,,Wij krijgen jaarlijks 85.000 meldingen, waarvan we er 15.000 onderzoeken. In de meeste gevallen vinden we samen met de ouders een oplossing; slechts in zes procent van de gevallen moeten we naar de Raad voor de Kinderbescherming'', zei Tanno Klijn van Veilig Thuis.