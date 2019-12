‘Veiliger? Nee, maar dat extreem agressieve hing wel echt aan zijn karakter’

Niets en niemand leken de afgelopen jaren veilig voor de absurde combinatie van brutaliteit en geweld van Nederlands gevaarlijkste en rijkste crimineel Ridouan Taghi. Na de liquidatie van de broer van kroongetuige Nabil B. gingen de alarmbellen al af, maar na de voor Nederland unieke moord op advocaat Derk Wiersum (die Nabil bijstond) kraakte de rechtsstaat helemaal in al zijn voegen.



De eerste rechtszaak rond Taghi ná de moord op Wiersum werd zelfs verboden terrein voor pers en publiek. Advocaten en officieren van justitie moesten beter beveiligd worden en zouden anoniem hun werk gaan doen. Nederland was, en is, in oorlog met een crimineel die het op iedereen gemunt kan hebben.



Volgens Paul Vugts is ‘verder rechercheren en heel rustig nadenken over eventueel afschalen van de beveiliging’ het beste. ,,Die organisatie van Taghi is zo groot en zo rijk, die is nu niet ineens zomaar ongevaarlijk. Maar dat extreem gewelddadige, dat overal zo bovenop zitten, dat binnen één minuut besluiten over iemands leven en in minuut twee de moordopdracht de deur uit doen, dat is echt iets wat aan zijn karakter hangt. Zijn organisatie is nu echt niet minder gevaarlijk, bovendien is zijn kompaan Saïd Razzouki nog niet gepakt, sommigen zeggen dat hij dood is, anderen zeggen dat hij nog voortvluchtig is. Maar dit is wel echt een heel gevoelige, heel grote klap.’’