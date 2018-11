Vele tienduizenden jongeren kunnen telefoon of computer hacken

Met de opmars van alle digitale diensten groeit ook de behoefte aan mensen die de onlineveiligheid kunnen waarborgen. Juist in die cybersecurity is er een groeiend personeelstekort. Daarom deed Veiliginternetten.nl een representatief onderzoek onder ruim duizend 12- tot 18-jarigen naar hun ‘hackervaring’. Want hoe kan het zo lastig zijn mensen te vinden voor cybersecurity, terwijl jongeren uren achter de computer doorbrengen?

Illegaal

Het hackavontuur begint veelal onschuldig met het kraken van een computerspel, bijvoorbeeld omdat ze een level niet halen en de instellingen willen aanpassen. Als ze door hebben dat ze dat kunnen, worden ze nieuwsgierig. Ze hacken bijvoorbeeld Magister – een app van school met onder meer roosters en cijfers - of leggen de website van de school plat. Twee jaar geleden schreef deze krant al dat leerlingen op tientallen middelbare scholen illegaal in de administratie zaten te neuzen of computers lamlegden.

Strafdossiers

Het Openbaar Ministerie (OM) krijgt regelmatig strafdossiers tegen jonge hackers. In 2016 kwamen bijvoorbeeld zestig tieners voor de rechter; dat waren er in tien jaar tijd zes keer zoveel geworden. Bonthuis: ,,Die jongeren hebben vaak niet door hoe ernstig of strafbaar het is wat ze doen. Ze zijn nog jong en wijken af van de traditionele daders. Voor het OM is het lastig een strafmaat te bepalen, want het is niet echt diefstal en wat is de intentie? Maar ook deze tieners moeten snappen wat wel en niet mag.’’