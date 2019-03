Venijnig weer op komst: veel regen en zware windstoten

We gebruiken de wc nog veel te vaak als afvalbak

10:55 Of het nu gemakzucht is of onwetendheid: Nederlanders trekken nog altijd veel te veel dingen door de wc die niet in het riool thuishoren. De Unie van Waterschappen schat na onderzoek dat er wekelijks alleen al 10,5 miljoen billendoekjes worden doorgetrokken. Maar ook tampons en zelfs luiers worden door de wc gespoeld.