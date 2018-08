Venlose vuilnismannen geveld door de hitte, containers niet leeggemaakt

Het legen van de huisvuilcontainers was dinsdag later begonnen als gevolg van een grote bedrijfsbrand in het Venlose stadsdeel Blerick in de ochtend. De extreme hitte dinsdagmiddag werd enkele medewerkers van de vuilophaaldienst vervolgens te veel. Daardoor is het afval op veel plekken in de stad aan straat blijven staan.

De gemeente Venlo roept inwoners op hun vuilnis woensdagochtend voor 07.30 uur weer aan de straat te zetten, dan worden de containers alsnog leeggemaakt.