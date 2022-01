Verbazing na massaal genegeerd vuurwerkverbod: ‘Knallend succes’

VIDEOWerd het algeheel vuurwerkverbod vorig jaar zeer behoorlijk nageleefd, deze jaarwisseling was dat totaal anders: volgens de politie werd er ‘opvallend veel’ vuurwerk afgestoken. Veel Nederlanders verbaasden of ergerden zich, de vuurwerkbranche kraait ondertussen victorie.

‘Veel vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling’ kopte de Nationale Politie zaterdagmorgen in een eigen nieuwsbericht over de jaarwisseling 2021-2022. ,,Ondanks het vuurwerkverbod en de inbeslagname van grote hoeveelheden illegaal vuurwerk in aanloop naar de jaarwisseling, werd opvallend veel vuurwerk afgestoken.”

De korpsleiding bevestigde daarmee wat gewone Nederlanders op sociale media en in WhatsAppgroepen al lang hadden gezien: het vuurwerkverbod werd overal massaal genegeerd. Mensen deelden massaal foto's en videobeelden. ‘Dat kindervuurwerk valt niet tegen’, grapte Roy Boverhof op Twitter met een foto van een door vuurwerk verlichte hemel. ‘Knallend succes dat vuurwerkverbod’, meldt een ander.

Volledig scherm In Ede ging er net als in talloze andere plaatsen veel vuurwerk de lucht in tijdens de jaarwisseling. © Herman Stöver

Middelvinger

Anderen reageren geïrriteerd en cynisch. ‘Vuurwerkverbod? Niets van gemerkt, behalve dan dat ik zelf niets op een legale wijze kon kopen’, twittert Ed Wielenga. Volgens Michel Kok betekent het massale afsteken een ‘dikke middelvinger richting de zorg en welwillend Nederland'. Ook veel dierenbezitters reageren geërgerd.

Tekst gaat verder onder de Tweet...

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ergernis is er over de politie die in veel plaatsen volgens velen niet of nauwelijks optrad. ,,Hier in Bedum honderden jongeren op de been, allen in bezit van vuurwerk. Er is veel politie, maar ze kijken machteloos toe.”

Agenten, en anders wel de ME, grepen overigens op diverse plekken wel degelijk in. ,,Op meerdere plekken in het land raakten politiemensen gewond”, meldde de Nationale Politie zelf. Dat gebeurde oa in het Friese Burdaard, waar drie agenten mogelijk gehoorschade opliepen toen zij werden bekogeld met zwaar vuurwerk.

Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid voor de Boer Burger Beweging voelde vooral mee met de vuurwerkbranche. ‘Een speciale hart onder de riem gaat naar onze NL Vuurwerkbranche en vuurwerkverkopers, die met pijn in het hart moeten zien hoe in heel NL buitenlands vuurwerk de lucht in gaat. Met dank aan ons Kabinet, en het grootste deel van de Tweede Kamer.’

Traditie

Die frustratie leeft inderdaad onder vuurwerkverkopers. ,,Wij denken dat er dit jaar inderdaad veel meer is afgestoken dan de vorige jaarwisseling”, stelt Leo Groeneveld van de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en zelf importeur. ,,Hoeveel vuurwerk er door Nederlanders in België is gekocht, is werkelijk bizar. Die vuurwerkverkopers hoeven komende jaren niet meer te werken, zoveel omzet hebben ze gehaald.”

Poll Heb je vuurwerk afgestoken deze jaarwisseling? Nee, er gold immers een algeheel verbod

Alleen de toegestane sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes

Ja, ik heb vuurwerk uit België of Duitsland gehaald

Ja, ik heb via bekenden vuurwerk op de kop getikt Heb je vuurwerk afgestoken deze jaarwisseling? Nee, er gold immers een algeheel verbod (53%)

Alleen de toegestane sterretjes, trektouwtjes en sierfonteintjes (16%)

Ja, ik heb vuurwerk uit België of Duitsland gehaald (19%)

Ja, ik heb via bekenden vuurwerk op de kop getikt (12%)

Volgens de vuurwerkbranche zijn de recordverkopen in het buitenland pijnlijk voor de Nederlandse handelaren. ,,Dat zij hun vaste klanten naar het buitenland zien lopen, is zuur.”

Tegelijk ziet Groeneveld een groot lichtpunt in afgelopen oud en nieuw. ,,Deze jaarwisseling toont onmiskenbaar aan dat Nederland de vuurwerktraditie wil behouden. De mensen die opriepen tot een algemeen vuurwerkverbod hebben het mis gehad, Nederland laat zich het vuurwerk niet afnemen. Dat steunt ons enorm.”

Tekst gaat verder onder de Tweet...

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De vuurwerkbranche beklemtoont zich tijdens de coronapandemie altijd redelijk te hebben opgesteld. ,,Vorig jaar was er bij ons begrip: een algeheel verbod was hard nodig voor de bestrijding voor corona. Als Ernst Kuipers of Diederik Gommers afgelopen najaar opnieuw had gesteld dat dit voor de ic- en ziekenhuisbezetting noodzakelijk was, zouden we weer meegaan. Alleen was dat niet zo. Volgens de zorg zélf was het niet nodig. Het huidige verbod is een schijnmaatregel.”

BPN tekent daarbij aan het over legaal siervuurwerk te hebben, niet over al dan niet illegaal knalwerk. ,,Als er alleen veilig siervuurwerk mag worden afgestoken, levert dat niet of nauwelijks slachtoffers op. De overlast vindt vrijwel alleen plaats door het illegale vuurwerk.”



Woede is er daarnaast over het kabinet dat tot ver in het najaar aangaf dat er deze keer geen verbod zou volgen. ,,En plots kwam er toch een verbod, terwijl onze leden veel kosten hadden gemaakt en miljoenen folders hadden gedrukt.”

Weinig slachtoffers

Het massale (illegaal) vuurwerk afsteken ten spijt, heeft het verbod in zoverre gewerkt dat het aantal slachtoffers dit jaar wederom minimaal is. Het Oogziekenhuis in Rotterdam kende een uiterst rustige nacht. Slechts twee mensen kwamen met oogletsel door vuurwerk binnen. In beide gevallen waren de slachtoffers omstanders en was het letsel niet blijvend.

Een drama deed zich overigens wel voor in Haaksbergen, waar een 12-jarige jongen overleed bij een ongeluk met een zogenaamde klaphamer.

Tekst gaat verder onder de Tweet...

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Oogarts Tjeerd de Faber denkt dat de rustige nacht grotendeels te danken is aan het vuurwerkverbod. ,,Ik kan er alleen maar voor pleiten dat het vuurwerkverbod een permanente aard krijgt en dat we tijdens komende jaarwisselingen steeds minder patiënten hoeven te helpen.”

Schone lucht

Tijdens de jaarwisseling 2019-2020, toen er voor het eerst een algeheel vuurwerkverbod gold, daalde het aantal slachtoffers met 70 procent naar zo'n 400. De laatste Oud & Nieuw voor corona (in 2019) leverde 1200 slachtoffers op, waarvan 385 op de spoedeisende hulp belandden en de rest bij huisartsenposten.

Ook de lucht was afgelopen jaarwisseling schoner, constateerde het RIVM. Dat kwam door de wind rond middernacht en vanwege het vuurwerkverbod, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: