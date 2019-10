Verbijstering in dorpje na drama A2: 'Robert en Esther waren zo liefdevol en aardig’

Bergen aan Zee is ongenadig hard getroffen door het noodlot nadat twee geliefde inwoners gisteren het leven lieten bij een verkeersongeluk veroorzaakt door een spookrijder. Het dompelt het 365 zielen tellende kustdorpje bij Alkmaar in diepe rouw. ‘Iedereen hier is aangeslagen, het is niet te bevatten.’

Het halve dorp in Noord-Holland is al de hele dag in rep en roer nu bekend is geworden dat Esther en Robert, een liefdevol echtpaar met twee volwassen dochters, degenen zijn die bij de dramatische crash op de A2 om het leven zijn gekomen. De veroorzaker van het ongeluk, een 38-jarige man die honderden meters lang aan het spookrijden was, werd vanmiddag onder grote belangstelling herdacht in Utrecht.

In Bergen aan Zee, een idyllisch dorpje aan de Noordzeekust, heerst eveneens grote verslagenheid. ,,We kunnen het nog steeds niet geloven”, verzucht Aycke Smook, directe buurman van het stel. ,,Esther en Robert kwamen hier pas een jaar of twee geleden in de straat wonen. Ze vielen al snel in positieve zin op. Dit waren nou echte liefdevolle en hardwerkende mensen, die alles voor hun kinderen over hadden.”

‘Verschrikkelijk voor woorden’

Volgens Smook bestierde Robert een succesvol bedrijf - vaak vanuit huis - en werkte Esther als examinator bij het CBR. ,,Ze kwamen die dag net van hun dochter vandaan, die pas in Utrecht is gaan wonen. Dat is ook de reden waarom ze van Bergen naar Bergen aan Zee zijn verhuisd. Ze wilden met z’n tweeën aan een nieuw leven beginnen. Ik kreeg de indruk dat ze in dit dorpje, in deze straat, hun licht gevonden hadden.” Smook zucht opnieuw. ,,Het is gewoon te verschrikkelijk voor woorden.”

Het echtpaar heeft twee dochters die rond de dertig jaar oud zijn, weet Smook. ,,Eén van hen heeft vanuit India het vreselijke nieuws moeten horen. Zij wordt nu door haar tante opgehaald. Dat lijkt me niet meer dan logisch, je laat zo’n vrouw niet in haar eentje zo'n lange reis maken. De ander was in Utrecht toen het gebeurde. Ik kende Robert en Esther niet zo heel goed als ik zou willen, maar ik weet wel dat ze echt intens veel van hun kinderen hielden.”

Een andere buurtbewoner, die liever niet met zijn naam op de site wilt, beaamt dat Robert en Esther samen een liefdevol stel vormden. ,,Dit waren hele lieve, vriendelijke mensen. Een beetje op zichzelf, maar wel altijd vriendelijk naar andere buurtbewoners. Ontzettend triest dat dit juist hun is overkomen.”

Epileptische aanval?

De politie doet ondertussen nog volop onderzoek naar de oorzaak van de crash. Een politiewoordvoerder kan de lezing over een mogelijke epileptische aanval van de spookrijder niet bevestigen, maar zegt wel ‘ook dit scenario’ te onderzoeken. Verder wil zij niet ingaan op hoe serieus dit is.

,,Ik kan daar pas iets over zeggen als we een bevestigd scenario hebben en dat hebben we nu nog niet. Natuurlijk hebben wij heus een vermoeden over wat daar gebeurd is. Maar we hebben het ongeval nog vol in onderzoek en bekijken daarbij nu nog alle scenario’s. Dat kan nog wel even duren. We hopen dat beelden duidelijkheid kunnen geven.”