Verbijstering om filmpjes schietpartij De Vries, politie doet dringende oproep 'niet te delen’

‘Monster­wesp’ maakt opmars in Nederland: ‘Zie je er één, meld het meteen!’

7:38 De Aziatische hoornaar breidt zich uit over Nederland. Inwoners worden opgeroepen om ogen en oren open te houden voor de gevreesde ‘monsterwesp’. Er werden afgelopen jaar in heel Nederland liefst zeventien nesten gevonden. De laatste vondst is de meest noordelijke ooit in Nederland en dat baart zorgen.