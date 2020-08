Verbod op Zwarte Piet: ‘Facebook gaat steeds meer bepalen wat wij wel en niet te zien krijgen’

In principe staat het Facebook als commercieel bedrijf natuurlijk vrij om zijn eigen regels te stellen, beaamt de mediarechtdeskundige. ,,Maar we hebben het hier niet over evident onrechtmatige content, zoals kinderporno of een oproep tot terrorisme. Het zal van de context afhangen of een foto onrechtmatig is. Gaat het om een journalistiek verslag, een familiefoto, een satirische prent? Zulke afbeeldingen op voorhand verwijderen is een vorm van zelfcensuur. Facebook gaat steeds verder in het bepalen wat wij wel en niet te zien krijgen. Dat is een glijdende schaal. Op den duur kan onze vrijheid van meningsuiting zo in gevaar worden gebracht.’’