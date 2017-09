'Verbranding schedel Natalee heel goed mogelijk'

Volgens forensisch patholoog Frank van de Goot is het niet lastig om een lichaam te laten verdwijnen: ,,Het verbranden van botten is geen enkel probleem. Ik heb dat ook eens in een televisieprogramma laten zien. Hadden we een koeienpoot in twee uur tijd volledig verpulverd. Een normaal houtvuurtje met een kerntemperatuur van ongeveer 800 tot 900 graden is genoeg. Maar de structuur zal wel intact blijven. Je zult dus altijd nog een extra kracht nodig hebben om het te veranderen in poeder. Je moet er dus nog even op staan of zoiets. Dan is-ie weg.''