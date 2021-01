Verdacht pakket gevonden voor Poolse supermarkt in Aalsmeer

Op 8 december begon een reeks aanslagen op Poolse supermarkten in Aalsmeer. Diezelfde nacht ging het ook mis bij een filiaal in Heeswijk-Dinther. Een dag later vond er een explosie plaats in een winkel in Beverwijk. Drie dagen later - 12 december - vond er nog een aanslag plaats op de eerder getroffen Poolse Supermarkt in Beverwijk. Het leek even rustig, maar later werd er opnieuw een winkel in Tilburg het slachtoffer van eenzelfde aanslag.

Shawn Rabati Mahmoud, eigenaar van supermarkt Biedronka in Heeswijk-Dinther, is er steeds meer van overtuigd dat de aanslag op zijn zaak in de ochtend van 8 december een vergissing is geweest. Hij waarschuwt ook de ondernemers die een zaak in Schijndel wil beginnen.

In Tilburg ontplofte maandag 4 januari de vierde supermarkt van de familie Mahmoed uit Rijswijk, bijna naamgenoten van Shawn Rabati Mahmoud. Eerder was er twee keer een aanslag op een net geopende winkel van de broers in Beverwijk en één keer in Aalsmeer. Die vond plaats in dezelfde nacht als die in Heeswijk-Dinther.