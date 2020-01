Verdachte aangehouden die motoragent aanreed en meters meesleurde

De bestuurder stopte op de Professor Gelissensingel in Venlo. De motoragent zette zijn motor stil achter de auto en vervolgens reed de bestuurder in zijn achteruit en reed met volle vaart de motor omver. De motoragent kwam onder zijn motor terecht en werd meters meegesleurd. De bestuurder sloeg vervolgens op de vlucht via de brug richting Blerick.



De motoragent raakte lichtgewond. Hij hield blauwe plekken en spierpijn over aan het incident. Ook zit de schrik er nog steeds goed in bij hem. Maar hij hoopt volgende week weer aan de slag te gaan, zodra hij een nieuwe helm heeft.



De verdachte kon vandaag worden aangehouden. „De verdachte is blijkbaar erg geschrokken van zijn aanhouding want zijn onderbroek is niet droog gebleven”, schrijft een Venlose agent op Facebook