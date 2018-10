Verdachte aangehouden voor moord op crimineel John Mieremet

Mieremet werd in november 2005 doodgeschoten in de Thaise badplaats Pattaya. Hij vormde sinds de jaren tachtig samen met andere criminele Amsterdammers een bende die zich bezighield met overvallen en hasjhandel. Later volgden vele liquidaties binnen de Amsterdamse onderwereld.

Vorige week werden al twee verdachten aangehouden in het onderzoek, in Spanje en in Nederland. Het gaat om de 54-jarige crimineel Donald G. en de 57-jarige Dino Soerel. De laatste werd in zijn cel aangehouden, omdat hij al een levenslange celstraf uitzit voor zijn rol in de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Hij is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. G. wordt ook verdacht van de moord op vastgoedhandelaar Willem Endstra in mei 2004.