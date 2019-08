Verdachte aanslag op Wilders blijft in cel

De Pakistaan Junaid I., die ervan wordt verdacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op Geert Wilders, blijft voorlopig vastzitten op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. Zijn advocaat had gevraagd om een minder zwaar regime, want I. ontkent dat hij iets met terrorisme te maken heeft. De rechtbank ging daar vandaag niet in mee.

,,Het is zonneklaar dat I. geen terrorist is”, zei zijn advocaat in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. ,,Hij heeft het heel zwaar in het regime. Hij wordt drie keer per dag gevisiteerd en bij ieder transport gekneveld.” Als hij op een minder strenge afdeling zit, zal hij beter meewerken aan het onderzoek, zegde ze toe. De rechtbank liet echter duidelijk weten niet over de locatie van de detentie en de zittingen te gaan.

De 27-jarige I. werd op 28 augustus aangehouden op het Centraal Station in Den Haag. Een dag ervoor zou hij op Facebook een filmpje hebben gezet waarin hij in het Pakistaans een aanslag aankondigde op de PVV-leider of de Tweede Kamer. Aanleiding was de cartoonwedstrijd voor spotprenten van de profeet Mohammed die Wilders had uitgeschreven.

Getuigen

De verdachte was boos en kwam voor de profeet op, maar hij wilde alleen demonstreren en Wilders of anderen geen kwaad doen, zo verklaarde hij al eerder. Hij noemde een aantal getuigen die zijn verhaal moesten ondersteunen, maar volgens de officier van justitie is nadat zij gehoord zijn juist het tegenovergestelde gebeurd. ,,Zijn neef had hem juist afgeraden naar Nederland te vertrekken omdat hij bang was dat hij zich in de nesten zou werken.”

Ook de pizzeria’s waar I. naar eigen zeggen in Italië heeft gewerkt, zeggen hem niet te kennen. Dat de radicale moslimgeestelijke Khadim Hussain Rizvi de familie van I. thuis in Pakistan heeft bezocht en financieel ondersteund, maakt volgens de officier van justitie het verhaal van I. dat hij geen terrorist is, minder geloofwaardig.

De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 28 en 29 oktober.