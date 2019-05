Verdachte aanslag Panorama bekent deels

In Gemertse huizen staat 20 cm water na zware regenval: ‘Het stroomt gewoon over de dorpels heen’

8:25 Zware stortbuien hebben gisteravond in onder meer Gemert voor veel overlast gezorgd. Zo spoot het water bij Sam's Grillroom uit de toiletten en wasbakken omhoog. Ook aan de Molenstraat was de overlast groot. Daar kwam in sommige huizen een laag water van 15 à 20 centimeter te staan.