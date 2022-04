Verdachte belde aan met smoes over theedrinken, paar uur later is buurman dood

Boerderij brandt volledig af: ‘Gedaan wat we konden, maar puppy’s zijn omgekomen’

Met gevaar voor eigen leven heeft de brandweer enkele puppy’s van een wisse dood kunnen redden. Maar niet alle dieren uit het nest overleefden de brand die dinsdag de woonboerderij van Henk (50) en zijn familie in de as legde. ,,We weten nog niet hoe het verder moet.’’

13 april