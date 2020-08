Verdachte die Marco (26) doodsloeg is weer vrij: ‘Het was zelfverdediging, dit is een nachtmerrie voor hem’

De man is nog wel verdachte. Maar volgens Tunç is het ook veelzeggend dat zijn cliënt nu al op vrije voeten is gesteld. Op zware mishandeling met de dood tot gevolg kan twaalf jaar cel volgen. Het is normaal gesproken reden, zegt hij, om een verdachte langer vast te houden.

„De beelden die aanvankelijk op grote schaal rondgingen in WhatsApp-groepen en op sociale media, lieten alleen de fatale klap zien. Die beelden kwamen ook bij de media terecht. Maar als je de rest van de beelden ziet, al zie je maar vijf seconden méér, dan krijg je een totaal ander beeld. Dan komt het er eigenlijk op neer dat hij zich verweert. Klip en klaar. Die beelden liegen niet.”

De eerste klap

De Enschedeër was met een vriend in de stad. Volgens Tunç zijn zij juist uit het niets aangevallen door drie jonge mannen, onder wie ook het latere slachtoffer. „Hij is zelf als eerste door het slachtoffer geslagen. Helemaal uit het niets. Er was daarvoor niets voorgevallen. Er was geen enkele reden. Ze kenden elkaar totaal niet.“

,,Op de beelden van vóór de fatale klap is ook te zien dat mijn cliënt neergaat. Hij heeft een blauw oog opgelopen. Hij denkt: wat is dit? Hij staat op en slaat dan terug. Het is wel heel verdrietig dat die eerste klap terug zo fataal afloopt. Maar in mijn ogen neigt dit naar 100 procent zelfverdediging.”

Volledig scherm Marco van der Kolk werd in de nacht van zaterdag op zondag in de Haverstraatpassage met één klap tegen de grond geslagen. © News United/ Dennis Bakker

Ernstige gevolgen niet gezien

Als de Enschedeër Van der Kolk een klap geeft, valt deze achterover op zijn hoofd. De Enschedeër zou na de klap niet hebben gezien dat het slachtoffer er slecht aan toe was en hij heeft de plek verlaten. „Het gaat ook allemaal in een flits.”

Omstanders en vrienden van het slachtoffer verleenden eerste hulp. „Hij heeft pas in de loop van de zondag gehoord dat de jongen in kritieke toestand in het ziekenhuis lag”, aldus de raadsman. Dat was voor hem een belangrijke reden om zichzelf bij de politie te melden. „Hij is er werkelijk totaal kapot van. Het is voor hem een nachtmerrie waarin hij is beland. Zo zegt hij dat ook.”

Op tong bijten

Na zijn aanhouding zat de Enschedeër in ‘beperking’, zoals dat heet. Dan mag hij geen contact met de buitenwereld, alleen met zijn advocaat. Die mag dan naar buiten toe ook geen mededelingen doen over de zaak en het onderzoek.

Tunç: „Maar ik heb op mijn tong moeten bijten. Die eerste video die rondging, schetste een beeld van mijn cliënt dat niet met de waarheid overeenkwam. Gelukkig is het andere beeldmateriaal ook boven water gekomen. Er is veel meer reden voor justitie om hem als betrokkene te zien, dan als zomaar een mishandelaar.”

Eerder opstootje

Aan de ruzie in Enschede is overigens een eerder opstootje voorafgegaan. Daarbij heeft ook het latere slachtoffer zich niet helemaal onbetuigd gelaten. Uit het door de recherche ingestelde onderzoek is gebleken dat de hoofdverdachte, kort voor de fatale klap, is belaagd door het latere slachtoffer en een aantal andere personen. „In de daaropvolgende vechtpartij tussen de twee groepen blijkt door beide partijen geweld te zijn gebruikt”, meldde het OM.