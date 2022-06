Verdachte Donny M. (22) bekend bij politie, ‘kreeg leven niet op de rit’

De bekenden - die anoniem willen blijven - zijn verbijsterd over wat er is gebeurd. M. kennen ze als een verzorgde en nette jongen. Hij is hartstochtelijk PSV-fan en had tot zijn arrestatie al maanden een vriendin waarmee hij straalde op de foto's. Toch weten ze dat hij ook veel problemen had. Meerdere malen kwam hij met politie en justitie in contact, waarvoor willen ze niet zeggen.

M. zou de laatste jaren juist hebben geprobeerd om zijn leven weer op het juiste spoor te krijgen, maar slaagde daar volgens hen niet in. M. schrijft zelf op zijn sociale media dat hij internationaal vrachtwagenchauffeur is bij een meubeltransportbedrijf, maar volgens de directeur van dit bedrijf werkt hij al een paar maanden niet meer voor hen. Zijn ex-werkgever wil verder geen commentaar geven. Vorig jaar oktober was M. nog naarstig op zoek naar woonruimte in Zuid-Limburg. Dat gebeurde omdat hij bij bekenden niet meer in huis mocht wonen.

Lichaam

De politie maakte vanmiddag op een persconferentie bekend dat het lichaam dat vanmorgen is gevonden aan de Geleense Opbraakstraat van de vermiste Gino van der Straeten (9) is. De jongen werd aangetroffen nadat Donny M. in de nacht van vrijdag op zaterdag was aangehouden in zijn woning in Geleen. Volgens de politie heeft M. zelf aanwijzingen gegeven waar Gino lag. De politie bevestigt dat hij een bekende van hen is, maar wil daarover geen details geven. M. kwam gisterenmiddag in beeld bij de recherche, waarna ze hem vanmorgen hebben gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Gino.

Volgens de politie is de 9-jarige jongen meegegaan met M., maar doen ze geen uitspraken over wat er daarna met hem is gebeurd. Ook willen ze niet bekend maken of de man die nu vast zit dezelfde persoon is die woensdagavond in het speeltuintje met kinderen is gezien. Veel is volgens Xander Beenhakkers van de politie ook voor hen nog niet duidelijk. ,,Het reconstrueren van wat er allemaal precies is gebeurd, gaan we nu doen. We zijn afgelopen dagen vooral bezig geweest met het vinden van Gino.”

Aan de Opbraakstraat in Geleen is een groot politieonderzoek gaande. Voor het onderzoek is een witte tent neergezet. Forensische onderzoekers in witte pakken zijn ter plaatse. In de omgeving zijn meerdere straten afgezet. Ook in het huis van de verdachte wordt uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Onduidelijk is nog waar Gino precies is overleden.

Volledig scherm Mensen leggen bloemen en briefjes neer bij het voetbalveldje waar Gino woensdagavond voor het laatst gezien werd. © Chris van Mersbergen

‘Wrange wending’

Burgemeester Petra Dassen van Kerkrade spreekt van een ‘wrange wending’ in Geleen. ,,De familie leeft sinds woensdag in een rauwe werkelijkheid want Gino kwam niet meer thuis uit het speeltuintje. De hoop heeft ons afgelopen dagen kracht gegeven die we nodig hadden maar die vandaag wegvloeit. Gino komt nooit meer thuis. Hij zal nooit meer voetballen. Dat is een harde klap, allereerst voor de familie zelf, maar ook de hele gemeenschap in Kerkrade.”

Gino was sinds woensdagavond vermist. De jongen, die in Maastricht woonde, verdween in Kerkrade. Daar verbleef hij bij een oudere zus. Een andere zus van de jongen heeft verklaard dat hij nog even was gaan voetballen op een speelplek. Om 19.30 uur had hij terug moeten zijn. Toen dat niet was gebeurd, werd alarm geslagen.