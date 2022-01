Verdachte dood Dean liet jongetje zaterdag achter op Neeltje Jans

De 34-jarige Belg Dave De K., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 4-jarige Dean, heeft de jongen zaterdag al achtergelaten op Neeltje Jans bij Vrouwenpolder (Zeeland). Dat is naar voren gekomen uit politieonderzoek. Dean is maandag bij Neeltje Jans gevonden.

Uit onderzoek blijkt dat de 34-jarige Belg in de nacht van vrijdag op zaterdag rond middernacht vanuit België naar Nederland reed. In zijn lichtgrijze Peugeot 206 passeerde De K. de grens bij Sint Jansteen en reed hij door de Westerscheldetunnel naar de overkant. Vervolgens ging De K. naar Koudekerke, waar hij een paar uur verbleef in een huis aan het Dorpsplein.

In dezelfde nacht reed De K. ook naar Vlissingen en was hij op de vroege zaterdagochtend ook een paar uur in Middelburg. Hij keerde ook weer enkele keren terug naar Koudekerke. De lichtgrijze Peugeot met het Belgische kenteken 2-ACR-250 werd daar getuigen onder meer gezien op het Dorpsplein en de Tramstraat, meldt de Provinciale Zeeuwse Courant. De politie weet niet of Dean al die tijd ook bij hem was. Na het laatste korte bezoek aan Koudekerke is de verdachte zaterdagmiddag naar Neeltje Jans gereden, waar hij de jongen heeft achtergelaten. Hierna verliet hij de provincie Zeeland.

De K. is hoofdverdachte in de zaak, die vorige week op gang kwam nadat de Belgische kleuter vermist was geraakt. Dean was voor het laatst gezien in Sint Niklaas in het bijzijn van de dertiger, bij wie hij had gelogeerd in Sint-Gillis-Waas. Na een grote klopjacht werd De K. maandag in de boeien geslagen in het Utrechtse Meerkerk en wees hij de politie op de plek waar hij de peuter had achtergelaten.

De moeder had de jongen afgelopen weekend als vermist opgegeven. Maandagavond werd voor het jongetje een Amber Alert uitgegeven. Vanwege een technische storing moest het alert handmatig worden verzonden, waardoor niet iedereen een melding ervan kreeg.

Commotie in België

In België is grote commotie ontstaan door het drama, omdat De K. in 2008 ook al in de fout ging met de fatale mishandeling van een 2-jarige peuter, waarvoor hij een celstraf van tien jaar uitzat. Veel ogen zijn ook gericht op De K’s Nederlandse vriendin R.W, die sinds dinsdag ook vastzit en door de onderzoeksrechter in België wordt verdacht van moord en ontvoering. Volgens de Belgische krant De Morgen hebben De K. en zijn vriendin tegenstrijdige verklaringen afgelegd en is hun respectievelijke rol bij het overlijden van de jongen nog niet duidelijk.

De Belgische recherche houdt er rekening mee dat de 4-jarige kleuter al in België om het leven is gebracht. Mogelijk gebeurde dat in de woning waar De K. samenwoonde met W. en waar Dean in het bijzijn van zijn moeder kerst vierde. De politie in Zeeland kan dat niet bevestigen. W. en de moeder van Dean waren vriendinnen. Forensisch rechercheurs hebben in het appartement gezocht naar sporen, die daarop zouden kunnen wijzen.