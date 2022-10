Verdachte ontvoeringspoging Belgische minister kreeg 500 euro voor neerzetten auto

Eén van de Nederlanders die ervan wordt verdacht dat hij de Belgische minister Vincent van Quickenborne heeft willen ontvoeren, ontkent dat hij van dit plan op de hoogte was. Hij reageerde naar eigen zeggen op een bericht op Snapchat. Daarin werd 500 euro geboden om een auto in Antwerpen te parkeren.

Ook twee anderen zeggen niet van de aanstaande gijzeling op de hoogte te zijn geweest, bleek woensdagmiddag tijdens een rechtszaak waar de Nederlandse rechter instemde met hun berechting in België.

Lees ook Play PREMIUM Belgische minister die ontsnapte aan ontvoering buigt niet voor Nederlandse ‘narco-terroristen’

Volgens de 29-jarige verdachte Leonard da S. (29) uit Den Haag die op het Snapchat-bericht reageerde, zette hij een rode Renault Megane in Kortrijk neer, op steenworp afstand van het huis van Van Quickenborne. Hij stapte in bij een Renault Clio, die hem de hele weg was gevolgd. De drie mensen in deze auto zegt hij niet te kennen.

Sommige mensen in de Clio kenden elkaar wel. De jongste verdachte Farzad Y. (20) verklaarde dat hij met één van de inzittenden wat zou gaan drinken in Antwerpen. Ook hij wist naar eigen zeggen niets van de misdrijven waar hij nu van wordt verdacht. ,,,Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Ik werk van negen tot vijf op kantoor, ben jong, en dan krijg je zoiets te horen. Ik ben er enorm van geschrokken”, vertelt hij in de zaal.

Als de rechters hem even later meedelen dat hij in België berecht gaat worden, staat hij op en vraagt hij of hij zijn ouders nog even mag knuffelen die achter in de zaal zitten. Dat mag niet, en dus verlaat hij de zaal met een handkus.

In vizier na verkeerscontrole

Half september pakte de Nederlandse politie op verzoek van Belgische collega’s vier mannen op in de leeftijd van 20 tot 49 jaar uit Den Haag en Leidschendam. Ze kwamen in het vizier na een verkeerscontrole op 22 september waarin ze in een villawijk in Kortrijk werden gesignaleerd. De politie was hier alert nadat er informatie binnen was gekomen dat de minister van Justitie ontvoerd zou gaan worden. Omdat de mannen niet stonden gesignaleerd liet de Antwerpse politie ze weer gaan.

De volgende dag meldde een buurvrouw van de minister in de buurtapp dat er een auto met Nederlands kenteken op de oprit stond. Het bleek te gaan om een rode gestolen Renault Megane. In de auto vond de politie een automatisch wapen en een handwapen. Ook waren er spanbanden en spullen om een brandbom te maken. De Belgische politie seinde daarop de Nederlandse politie in, die de verblijfplaats van de inzittenden van de Renault Clio wisten te traceren.

Van Quickenborne moest enkele dagen onderduiken in een safehouse en wordt sindsdien extra streng beveiligd, maar dat maakte hem nog strijdbaarder om 'narco-terroristen’ achter de tralies te krijgen, vertelde hij onlangs in een interview. Het vermoeden bestaat dat de ontvoeringspoging is georganiseerd vanuit het drugsmilieu.

De vier Nederlanders die in België worden berecht hebben de toezegging dat ze hun straf in Nederland mogen uitzitten. Ook krijgen ze gegarandeerd een bed, heeft de Belgische justitie hen laten weten. Omdat gevangenissen in België overvol zitten, gebeurt het nu geregeld dat gevangenen op een matras op de grond moeten slapen. Dat regime geldt dus niet voor deze verdachten.